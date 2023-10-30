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TOFAŞ'lı gençler 3'te 3 yaptı

SPOR 30.10.2023, 15:41
TOFAŞ'lı gençler 3'te 3 yaptı

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi 3. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol’u 82-59’luk skorla mağlup ederek 3’te 3 yaptı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Batu Eryurtlu, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Sarp Ali Özaydemir ile buldu. Rakip sayılarına Evren Demirci ve Sarp ile karşılık vererek 7. dakikada 10-10 eşitliği sağlayan Bursa temsilcisi, Efe Postel’in üçlüğüyle üstünlüğü sağladığı ilk çeyreği Cem Küçüközkan, Efe Postel ve Ömer Alp Engin’in basketleriyle 22-13 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Evren Demirci’nin basketiyle fark çift hanelere çıkarken, Efe Postel, Evren Demirci ve Cem Küçüközkan’ın sayılarıyla farkı 10 sayı üzerinde tutmayı başaran ev sahibi takım, Batu Eryurtlu ve Cem Küçüközkan’ın basketleriyle soyunma odasına 41-31 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe 6-0’lık seri ile başlayan Gaziantep Basketbol 22. dakikada farkı 4’e (41-37) çekerken, bu seriye Ömer Alp Engin’in üçlüğü son verdi. Konuk ekip, 24. dakikada 44-45 öne geçerken, Efe Postel ve Cem Küçüközkan’ın basket faul sayılarıyla oyunda yeniden üstünlüğü eline alan TOFAŞ BGL Genç Takımı, Efe Postel’in elinden sayılar bulmaya devam ederek son çeyreğe 59-48 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe de Emirhan Serbest ve Batu Bircan’ın basketleriyle 7-1’lik seri bularak başlayan ev sahibi takım, Cem Küçüközkan’ın sayılarıyla bitime 4.34 kala farkı 22’ye çıkardı: 75-53. Kalan sürede de Ömer Alp Engin’in elinden skor bulmaya devam eden TOFAŞ, parkeden 82-59 galip ayrıldı.

Gaziantep Basketbol karşısında TOFAŞ’ta Efe Postel 25 sayı-4 ribaund-4 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Cem Küçüközkan 17 sayı; Ömer Alp Engin 15 sayı; Evren Demirci 10 sayıyla oynadı.

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