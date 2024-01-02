TOFAŞ'lı basketbolcular Ata'nın doğduğu evde
TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde PAOK mateco ile oynayacakları play-in eleme turu karşılaşması öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1881 yılında, Selanik'te doğduğu evini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu ilk maçında Yunanistan deplasmanında bugün PAOK mateco ile karşılaşacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1881 yılında, Selanik'te doğduğu evini ziyaret etti.
Avrupa’da önemli bir mücadeleye çıkacak olan Mavi Yeşilli takım, karşılaşma öncesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi evde bulunarak Atatürk'e ait özel eşyalar ve tarihi belgeleri inceledi. T.C. Selanik Başkonsolosu Sayın Serkan Gedik’in de özel bilgiler verdiği ziyaret sonunda TOFAŞ kafilesi Türk Bayrağı’yla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.
TOFAŞ Basketbol Takımı ile PAOK mateco arasındaki Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi ilk maçı 2 Ocak Salı günü (bugün) Türkiye saatiyle 20.30’da PAOK Sports Arena’da oynanacak.
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