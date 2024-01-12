TOFAŞ kozlarını deplasmanda paylaşacak

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 16. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. 13 Ocak Cumartesi günü Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ikinci yarının ilk haftası olan 16. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Reeder Samsunspor’a konuk olacak.

Ligde sezonun ilk yarısını Galatasaray Ekmas mağlubiyetiyle kapatan, hafta arasında ise Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde evinde PAOK mateco’ya iki uzatma sonunda 86-87 kaybederek tur şansını son maça bırakan Mavi Yeşilliler, Samsun deplasmanında kazanarak ikinci devreye galibiyetle başlamanın planlarını yaparken, Bursa ekibi Karadeniz temsilcisiyle ligin ilk yarısında evinde oynadığı mücadeleyi 104-91 kazanmayı başarmıştı. Ligde 2 galibiyet-13 mağlubiyet ile son sırada yer alan Samsunspor, oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılırken; Kırmızı Beyazlılar hafta arasında Başantrenörü İlker Salman ile yolları ayırmıştı.

13 Ocak Cumartesi günü Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 20 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de sahasında Beşiktaş Emlakjet ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 16 Ocak Salı günü ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde tamam mı devam mı maçına çıkacak. Selanik’te PAOK mateco ile oynanacak play-in eleme turu serisinin son maçı Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak.