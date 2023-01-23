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TOFAŞ- Konyaspor biletleri satışta
SPOR 23.01.2023, 22:30
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 27 Ocak Cuma günü saat 19.00’da AYOS Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında sahasında AYOS Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Mavi Yeşilliler, bu maçla birlikte çıkışa geçmeyi hedeflerken, 27 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix parekende noktalarından satışa sunuldu. Karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 13.00’den itibaren açık olacak. Sınırlı sayıdaki saha içi (courtside) koltuk da Biletix’ten satın alınabilecek.
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