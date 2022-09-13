TOFAŞ kombineleri satışa sunuldu
Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla parkede yerini alacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kombineleri genel satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2022-2023 sezonu kombine satışa çıktı.
Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla parkede yerini alacak olan Mavi Yeşillilerin Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı tüm iç saha maçlarını kapsayacak kombineleri, yenileme döneminin ardından biletix.com ’dan online olarak genel satışa sunuldu. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi, 15 Eylül Perşembe ve 16 Eylül Cuma günü 12.00 – 21.00 saatleri arasında (Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince) kombine genel satış işlemleri için açık olacak.
2022-2023 SEZONU KOMBİNE KART FİYATLARIMIZ ŞU ŞEKİLDE;
POTA ARKASI : 600,00 ₺
KÖŞE TRİBÜN : 750,00 ₺
NORMAL TRİBÜN : 900,00 ₺
ÇEKME TRİBÜN : 1.500,00 ₺
VIP 2 : 1.750,00 ₺
VIP 1 : 2.250,00 ₺
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|Takımlar
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|P
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|6
|13
|4. Adana Demirspor
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|13
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|6
|13
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|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
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|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0