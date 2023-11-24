TOFAŞ kombine fiyatlarını indirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadelesine devam eden TOFAŞ’ta 2023-2024 sezonu kombine fiyatlarında büyük indirim başladı.BURSA (İGFA)- Mavi Yeşillilerin Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı tüm iç saha maçlarını kapsayan kombine biletlere (sınırlı sayıda), 24-27 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Biletix’in #BlackFriday etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek indirimli kombine satışları, sadece Biletix.com’dan online olarak yapılacak.

2023-2024 SEZONU İNDİRİMLİ KOMBİNE KART FİYATLARI;

Genel Satış Black Friday İndirimi (%50)

POTA ARKASI : 1.000,00 ₺ 500,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 1.250,00 ₺ 625,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 1.500,00 ₺ 750,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 2.500,00 ₺ 1.250,00 ₺

VIP 2 : 3.000,00 ₺ 1.500,00 ₺

VIP 1 : 5.000,00 ₺ 2.500,00 ₺

VIP1 Tribünü (201 numaralı tribünler)VIP2 Tribünü (301-302-303 numaralı tribünler)Çekme Tribün (102-107-108-109-110 numaralı tribünler)Normal Tribün (202-209-210-211-212-305-314-316-317-319 numaralı tribünler) Köşe Tribün (203-204-207-208-213-214-306-308-311-313-320-322 numaralı tribünler)Pota Arkası (205-206-215-309-310-323 numaralı tribünler)