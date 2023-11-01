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TOFAŞ İtalyan takıma boyun eğdi

SPOR 01.11.2023, 09:17
TOFAŞ İtalyan takıma boyun eğdi

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki ikinci maçında İtalyan temsilcisi Bertram Yachts Derthona’ya sahasında 80-88 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League (BCL) H Grubu 2. hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında İtalyan temsilcisi Bertram Yachts Derthona’yı ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Özgür Cengiz, Caleb Homesley, J.J. O’Brien, Luke Maye, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Özgür Cengiz ile buldu. İlk bölümde rakip sayılarına J.J. O’Brien, Austin Wiley ve Luke Maye ile karşılık veren ev sahibi takım, 4. dakikada skoru 8-8’e getirirken, bu bölümde üst üste sayılar bulan İtalyan temsilcisi 7. dakikada farkı bir anda 9 sayıya çıkardı: 8-17. Çeyrek sonunda Omar Prewitt, Cassius Winston ve Ege Demir’in elinden sayılar bulan TOFAŞ, ilk periyodu 16-21 geride kapattı.

İkinci çeyreğin başında rakip sayılarına Austin Wiley, Tolga Geçim ve Zeljko Sakic ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, bu bölümde bir üçlük de Caleb Homesley ile bularak skora denge getirdi: 27-27. Caleb Homesley’in smacıyla öne geçen Bursa temsilcisi, Austin Wiley, Zeljko Sakic ve Cassius Winston’ın sayılarıyla üstünlüğü elinde tuttu. Omar Prewitt’in üçlüğü sonrası TOFAŞ, soyunma odasına 47-43 önde giren taraf oldu.

Üçüncü çeyreğin başında Luke Maye’in üçlüğüyle farkı 7 sayıya (50-43) çıkaran ev sahibi takım, momentumu rakibe kaptırınca Derthona 25. dakikada 52-54 üstünlüğü sağladı. Konuk takım 13-25’lik çeyrek sonucuyla son periyoda 60-68 önde girerken, dördüncü çeyreğin başında Cassius Winston ve Zeljko Sakic’in sayılarıyla arayı kapatmaya çalışan TOFAŞ, Cassius Winston’ın üçlüğüyle 33.40’ta durumu 68-69 yaptı. Ancak öne geçme şansını değerlendiremeyen Mavi Yeşilliler, son 5 dakikaya 71-74 geride girerken, Omar Prewitt’in serbest atış sayılarıyla bitime 1 dakika kala skoru 78-82’ye getiren TOFAŞ Basketbol Takımı, kalan süreden istediğini alamadı ve parkeden 80-88 mağlup ayrıldı.

Derthona karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston 19 sayı, Austin Wiley 16 sayı, Omar Prewitt 11 sayı, Zeljko Sakic 10 sayıyla oynadı.

CUMHURİYETİN 100. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Cumhuriyetimizin 100. yılı, Bertram Derthona Tortona ile oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda coşkuyla kutlandı. TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncuları karşılaşmada parkeye, kulüp tarafından Cumhuriyetin değerlerinden ilham alınarak hazırlanan Cumhuriyetin 100. yılı anı formasıyla çıkarken, Bursalı basketbol severler de tribünleri kırmızıya boyadı.

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