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TOFAŞ İtalya deplasmanında

SPOR 28.11.2023, 13:34
TOFAŞ İtalya deplasmanında

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında deplasmanda İtalyan temsilcisi Bertram Yachts Derthona ile karşı karşıya gelecek. 29 Kasım Çarşamba günü Tortana Pala Ferraris’de oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League (BCL) H Grubu’nda TOFAŞ, 4. hafta mücadelesinde İtalyan temsilcisi Bertram Yachts Derthona’ya konuk oluyor. H Grubu’nda açılışı Bosna Hersek deplasmanında Igokea m:tel galibiyetiyle yapan, ardından grupta oynadığı son 2 maçını kaybeden Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde üst üste aldığı Türk Telekom ve Darüşşafaka Lassa galibiyetleri sonrası çıkışını Avrupa’da da devam ettirmek isterken; sahasındaki maçta 88-80 mağlup olduğu Derthona’dan rövanşı almak isteyen Bursa temsilcisinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. H Grubu’nda 3’te 3 yaparak lider durumda bulunan Bertram Yachts Derthona ise İtalya liginde oynadığı son maçında Dolomiti Energia Trento’yu da 83-80 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bertram Derthona – TOFAŞ arasındaki BCL H Grubu 4. hafta mücadelesi 29 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.

Tortona Pala Ferraris’de oynanacak ve Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi Fransa’dan Yohan Rosso, Polonya’dan Michal Proc ve Sırbistan’dan Petar Pesic hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sıradaki maçını 12 Aralık’ta sahasında Igokea m:TEL ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 3 Aralık Pazar günü saat 18.00’de evinde Bursaspor İnfo Yatırım ile kozlarını paylaşacak.

Bertram Yachts Derthona karşılaşması için bugün İtalya’ya giden TOFAŞ Basketbol Takımı kafilesini Milano Malpensa Havalimanı'nda T.C. Milano Başkonsolosluğu yetkilileri karşılarken, TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Başkonsolos Sayın Mehmet Özöktem’e ilgileri ve sıcak karşılamaları için teşekkür etti. Mavi Yeşilliler, Milano’dan karayoluyla Tortona’ya geçti.

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