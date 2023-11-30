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TOFAŞ İtalya'da uzatmada mağlup oldu

SPOR 30.11.2023, 08:54
TOFAŞ İtalya'da uzatmada mağlup oldu

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında deplasmanda İtalyan temsilcisi Bertram Yachts Derthona’ya karşı üçüncü çeyrek 10 sayılık farkı yakalasa da rakibine uzatmada 91-85 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League (BCL) H Grubu’nda TOFAŞ, 4. hafta mücadelesinde İtalyan temsilcisi Bertram Yachts Derthona’ya konuk oldu. Tortona Pala Ferraris’de oynanan maça Cassius Winston, Omar Prewitt, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Austin Wiley’in serbest atış sayısıyla buldu.

Rakibin üst üste bulduğu iki üçlüğün ardından J. J. O’Brien, Cassius Winston ve Omar Prewitt’in basketleriyle skora 7-7 dengeyi getiren Bursa temsilcisi, J. J. O’Brien ve Zeljko Sakic’in sayıları sonrası Omar Prewitt’in üçlüğüyle 5.40’ta 12-15 üstünlüğü sağladı.

Derthona sayılarına J. J. O’Brien ve Caleb Homesley ile karşılık veren konuk takım, ilk periyodu 23-25 önde kapattı.

İkinci periyoda 9-2’lik bir başlangıç yapan İtalyan ekibi, 32-27 üstünlüğü sağlarken; Ege Demir’in basketi sonrası Tolga Geçim’in üçlüğüyle 14. dakikada durumu 32-32 eşitleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, Austin Wiley, Caleb Homesley ve J. J. O’Brien’ın elinden sayılar bulmaya devam etti: 39-41.

Soyunma odasına Caleb Homesley’in son saniye üçlüğüyle 41-44 önde giren TOFAŞ, üçüncü çeyreğe de Austin Wiley’in skor katkısıyla hızlı bir başlangıç yaparak 7 sayılık farkı yakaladı: 41-48. Rakibin üçlüğü sonrası Caleb Homesley, Omar Prewitt ve J. J. O’Brien’ın sayıları 24.30’da farkı 10 sayıya (44-54) çıkarırken; Cassius Winston ve Austin Wiley’in (48-58) basketleri sonrası ev sahibi takım, 27.40’ta farkı 6 sayıya (52-58) indirince Koç Orhun Ene’nin molası geldi. Mola dönüşü Tolga Geçim ve Ege Demir ile sayılar bulan TOFAŞ, son bölümde rakip sayılarına engel olamayınca dördüncü periyoda 62-61 geride girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyreğin başında Tolga Geçim’in elinden sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, Austin Wiley’in smaç basketiyle 33. dakikada rakip molasına 65-68 üstün girdi. J. J. O’Brien ve Omar Prewitt’in sayıları sonrası bitime 4.51 kala skora bir kez daha denge (71-71) gelirken; Caleb Homesley’in üçlüğü sonrası Omar Prewitt turnike basketiyle bitime 2.24 kala durumu 71-77’ye taşıdı. Ancak bu bölümde rakibe 7-0’lık seri veren TOFAŞ, bitime 1.06 kala 78-77 geriye düşerken, Caleb Homesley’in basketiyle yeniden öne (78-79) geçen Bursa temsilcisi, bitime 15 saniye kala 81-79 geriye düşse de J. J. O’Brien’ın basketi bitime 7 saniye kala durumu eşitledi ve maç 81-81’lik skorla uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne Zeljko Sakic’in serbest atış sayılarıyla başlayan TOFAŞ, Caleb Homesley’in basketiyle skoru 85-85 eşitlerken, bu bölümde öne geçme şansını bir türlü değerlendiremedi. Çeyreğin sonunda istediği sayıları bulamayan TOFAŞ, parkeden 91-85 mağlup ayrıldı.

Derthona deplasmanında TOFAŞ’ta J.J. O'Brien ve Caleb Homesley 18’er sayı; Austin Wiley 16 sayı oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda sıradaki maçını 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de sahasında Igokea m:TEL ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 3 Aralık Pazar günü saat 18.00’de Bursaspor İnfo Yatırım ile kozlarını paylaşacak.

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