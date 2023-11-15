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TOFAŞ, İspanyol temsilciye mağlup oldu

SPOR 15.11.2023, 09:14
TOFAŞ, İspanyol temsilciye mağlup oldu

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. haftasında deplasmanda İspanyol temsilcisi UCAM Murcia’ya 115-89’luk skorla mağlup oldu.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League (BCL) H Grubu 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ, İspanya deplasmanında UCAM Murcia’ya konuk oldu. PALACİO DE LOS DEPORTES’de oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Caleb Homesley, Omar Prewitt, Luke Maye, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Cassius Winston’ın elinden buldu.

Bursa ekibi; Cassius Winston ve Austin Wiley’nin sayılarıyla maçın başında 4-7 öne geçse de rakibe 8-0’lık seri verince 3.20’de molaya 12-7 geride girdi. Mola dönüşü TOFAŞ, Omar Prewitt, Austin Wiley ve Cassius Winston’ın elinden sayılar bulsa da 7. dakikaya girerken fark ev sahibi takım lehine çift hanelere çıktı: 24-13. Çeyrek sonunda Cassius Winston, Özgür Cengiz, J.J. O’Brien ve Zeljko Sakic ile skor üreten TOFAŞ Basketbol Takımı, ilk çeyreği 31-21 geride kapattı.

İkinci periyoda J.J. O’Brien’ın sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan konuk takım, 5-0’lık seri ile skoru 33-26’ya taşıdı. UCAM Murcia 14. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere (40-28) çıkarırken, Caleb Homesley, Omar Prewitt ve Cassius Winston’ın sayıları 18. dakikada durumu 47-38’e taşıdı. Periyot sonunda Caleb Homesley’in elinden 2 üçlük bulan TOFAŞ, soyunma odasına 54-44 geride girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin başında Austin Wiley’dan skor katkısı alan TOFAŞ, Zeljko Sakic’in sayılarıyla farkı 6’ya çekti: 60-54. Ancak bu bölümde 12-0’lık seri yakalayan İspanyol temsilcisi, 25. dakikada durumu 72-54 yaparken, bu seriye Zeljko Sakic’in basket faul sayıları son verdi. Maçın 27. dakikasında 23 sayı farkla (80-57) geriye düşen TOFAŞ Basketbol Takımı, son bölümde Caleb Homesley’in elinden üçlükler bulsa da üçüncü çeyrek skoru 85-66 UCAM Murcia lehine oldu.

Dördüncü periyodun başında rakip sayıları karşısında Caleb Homesley ve Mustafa Kurtuldum’un elinden üçlükleriyle durumu 89-72 yapan TOFAŞ, kalan bölümde Cassius Winston, Zeljko Sakic, ve Mustafa Kurtuldum’un elinden sayılar bulsa da rakip basketlerine engel olamayınca parkeden 115-89 mağlup ayrıldı.

UCAM Murcia deplasmanında TOFAŞ’ta Cassius Winston ve Caleb Homesley 17 sayı kaydederken; Zeljko Sakic 13 sayı; Mustafa Kurtuldum 11 sayı; J.J. O’Brien ve Austin Wiley ise karşılaşmayı 10’ar sayıyla tamamladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sıradaki maçını 29 Kasım’da deplasmanda Bertram Yachts Derthona ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 18 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da evinde Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak.

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