TOFAŞ İspanya yolcusu

TOFAŞ Basketbol Takımı, 4 Ekim’de deplasmanda UCAM Murcia ile oynayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta karşılaşması için bugün İspanya’ya gidecek.BURSA (İGFA) - 2022-2023 FIBA Basketball Champions League’de (BCL) normal sezon heyecanı başlıyor. Üsküp’te oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turnuvası’nı başarıyla geçerek normal sezon bileti alan ve Fransız temsilcisi SIG Strasbourg, Macaristan temsilcisi Falco Szombathely, İspanya temsilcisi UCAM Murcia’nın yer aldığı A Grubu’na adını yazdırmayı başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, grubun ilk maçı için yarın İspanya’ya gidecek.

Türkiye Basketbol Süper Ligi açılış haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 92-53 mağlup eden Mavi Yeşilliler, bugün yaptığı antrenmanla UCAM Murcia deplasmanı hazırlıklarına başlarken; Mavi Yeşilli kafile, 3 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul Havaalanı’ndan kalkacak tarifeli uçakla Madrid’e uçacak. Bursa temsilcisi, buradan karayoluyla Murcia’ya geçecek.