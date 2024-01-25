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TOFAŞ İspanya depslamanında mağlup

SPOR 25.01.2024, 09:07
TOFAŞ İspanya depslamanında mağlup

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu’ndaki ilk maçında eksiklerle çıktığı İspanya deplasmanında Unicaja Malaga’ya 89-70 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) son 16 mücadelesi veren TOFAŞ, I Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga’ya konuk oldu. Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena’da oynanan maça Marcus Denmon, Caleb Homesley, J.J. O'Brien, Luke Maye, Zeljko Sakic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini J.J. O'Brien ile buldu. Bursa ekibi, Zeljko Sakic, J.J. O'Brien, Lule Maye ve Caleb Homesley’in sayılarıyla 3. dakikada 2-11 üstünlüğü sağlayınca Unicaja Malaga’nın molası geldi. Moladan 5-0’lık seri ile dönen İspanyol temsilcisine Zeljko Sakic ve Marcus Denmon’ın üçlükleriyle karşılık vererek 5. dakikada farkı çift hanelere (7-17) çıkaran TOFAŞ, Luke Maye’in basketiyle ilk çeyreği 17-21 önde kapattı.

İkinci periyoda da Luke Maye’in sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 21-25’ten sonra rakibe 14-0’lık seri verince 17. dakikada 35-25 geriye düştü. Sima ve Carter’ın basketleriyle seri 20-0’a çıkarken ilk yarı Zeljko Sakic’in serbest atış sayıları sonrası 41-27 Unicaja Malaga üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı üçlüklerle başlarken, Luke Maye’in üçlüğüne karşılık Tyson Carter’dan geldi. Bursa ekibi Omar Prewitt’in üçlüğü sonrası Zeljko Sakic ve Omar Prewitt’in sayılarıyla farkı eritmeye çalışsa da 27.40’ta fark 20’ye çıktı: 57-37. Çeyrek sonunda Marcus Denmon, Luke Maye ve Zeljko Sakic ile sayılar bulan TOFAŞ, son çeyreğe 64-45 geride girdi.

Dördüncü periyodun başında Özgür Cengiz ve J.J. O'Brien’ın sayılarıyla farkı 14 sayıya (64-50) çeken TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O'Brien, Lule Maye ve Tolga Geçim ile skor bulmaya devam ederken, Zeljko Sakic’in pota altı basketleri sonrası Tolga Geçim’in üçlüğü bitime 3.26 kala farkı tek hanelere indirdi: 74-65. Ancak bu bölümde rakibe 8-0’lık seri veren TOFAŞ, son 2 dakikasına 82-65 geride girdiği karşılaşmadan 89-70’lik skorla mağlup ayrıldı.

Malaga deplasmanında TOFAŞ’ta Zeljko Sakic 21 sayı; Luke Maye 18 sayı; J.J. O'Brien 11 sayıyla oynarken; gribal enfeksiyon geçiren Cassius Winston ile maç öncesinde dizinde ağrı hisseden Austin Wiley mücadelede forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, son 16 turunda sıradaki maçını 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de sahasında Fransız temsilcisi SIG Strasbourg ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında ise 28 Ocak Pazar günü saat 20.30’da evinde Yukatel Merkezefendi Belediye ile kozlarını paylaşacak.

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