TOFAŞ'ın 'Yıldızları' yarı finalde

TOFAŞ Yıldız A Takımı, Edirne’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finalinde İzmir temsilcisi Ege Asist’i 65-56 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.EDİRNE (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16) yarı finale yükseldi. Bursa şampiyonu olarak katıldığı şampiyonanın grup ayağını 3’te 3 yaparak tamamlayan Mavi Yeşilliler, A Grubu lideri olarak adını son 8’e yazdırmıştı. Çeyrek final ayağında yükselme turunda Petkimspor’u mağlup etmeyi başaran İzmir temsilcisi Ege Asist ile karşı karşıya gelen TOFAŞ, mücadeleden 65-56 galip ayrılarak yarı final biletini cebine koydu. Çeyrek final mücadelesinde TOFAŞ Yıldız A Takımı’nda Kerem Çorumlular 14 sayı; Halim Yıldırım 13 sayı; Ercüment Akif Turan 11 sayı; Efe Baştaş 10 sayıyla oynadı.

Yoluna yenilgisiz devam eden TOFAŞ Yıldız A Takımı, U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın 6. gününde oynanacak yarı final mücadelesinde 25 Mayıs Cumartesi günü Anadolu Efes ile karşılaşacak. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak ve Türkiye Basketbol Federasyonu resmi Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/@TBF ) canlı yayınlanacak.

TOFAŞ Yıldız A Takımı U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası maç sonuçları şu şekilde;

1. GÜN / 20.05.2024 – Pazartesi (A Grubu 1. Maç)

TOFAŞ – Antalya Gelişim Spor B : 66-59

2. GÜN / 21.05.2024 – Salı (A Grubu 2. Maç)

Türk Telekom – TOFAŞ : 47-63

3. GÜN / 22.05.2024 – Çarşamba (A Grubu 3. Maç)

TOFAŞ – Bahçeşehir Koleji : 70-59

5. GÜN / 22.05.2024 – Cuma (Çeyrek Final)

TOFAŞ – Ege Asist : 65-56