TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu çalışmalarına 14 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu.

2023-2024 Sezonunda Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek olan Mavi Yeşilliler, Başantrenör Orhun Ene yönetiminde yenilenen kadrosuyla 2023-2024 sezonu hazırlıklarının startını 14 Ağustos Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde verecek. İlk hazırlık maçını 1 Eylül’de Çağdaş Bodrumspor ile kendi tesislerinde yapacak olan Bursa ekibi, 2 Eylül’de de Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni konuk edecek.

ANTALYA KAMPI 5-12 EYLÜL’DE

Hazırlıkların ikinci etabı için 5 Eylül’de Antalya’ya gidecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 6-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Smart Casual tarafından Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da düzenlenecek organizasyonda 3 hazırlık maçı oynayacak. Gloria Cup’a katılacak takımlar ve maç programları daha sonra açıklanacak. Hazırlık turnuvasının ardından 12 Eylül’de Anadolu Efes ile oynayacağı özel maç ile Antalya kampını tamamlayarak Bursa’ya dönecek olan TOFAŞ, 16 Eylül’de Bursaspor Basketbol ile hazırlık maçında karşılaşacak. Mavi Yeşilliler, 20-23 Eylül 2023 tarihleri arasında da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya bu yıl TOFAŞ dışında, Bahçeşehir Koleji, Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor Basketbol, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Basketbol katılacak.