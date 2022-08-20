TOFAŞ'ın yabancıları kontrolden geçti

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kadrosunda yer alacak olan yabancı oyuncular Tyler Ennis, Rob Gray, Khyri Thomas, Cecil Williams, Suleiman Braimoh ve Boubacar Toure yeni sezon öncesi izokinetik kuvvet testinden geçti.BURSA (İGFA) - 2022-2023 sezonu hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren TOFAŞ’ın yeni sezon kadrosunda yer alacak olan yabancı oyuncular, izokinetik kuvvet testinden geçti.

Sportopedi Sporcu Sağlığı Merkezi’nde Tofaş Spor Kulübü Fizyoterapisti Recep Lokmaoğlu gözetiminde gerçekleşen testlere Tyler Ennis, Rob Gray, Khyri Thomas, Cecil Williams, Suleiman Braimoh ve Boubacar Toure katıldı. Sporcular; kas kuvveti, kas gücü ve dayanıklılığıyla ilgili bir dizi testten geçerken, yapılan bu testler sonucunda sporcuların sakatlık risk analizi çıkarılarak gerekli çalışma programı planlanacak.