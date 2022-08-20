Son Dakika

TOFAŞ'ın yabancıları kontrolden geçti

SPOR 20.08.2022, 14:15
TOFAŞ'ın yabancıları kontrolden geçti

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kadrosunda yer alacak olan yabancı oyuncular Tyler Ennis, Rob Gray, Khyri Thomas, Cecil Williams, Suleiman Braimoh ve Boubacar Toure yeni sezon öncesi izokinetik kuvvet testinden geçti.BURSA (İGFA) - 2022-2023 sezonu hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren TOFAŞ’ın yeni sezon kadrosunda yer alacak olan yabancı oyuncular, izokinetik kuvvet testinden geçti.

Sportopedi Sporcu Sağlığı Merkezi’nde Tofaş Spor Kulübü Fizyoterapisti Recep Lokmaoğlu gözetiminde gerçekleşen testlere Tyler Ennis, Rob Gray, Khyri Thomas, Cecil Williams, Suleiman Braimoh ve Boubacar Toure katıldı. Sporcular; kas kuvveti, kas gücü ve dayanıklılığıyla ilgili bir dizi testten geçerken, yapılan bu testler sonucunda sporcuların sakatlık risk analizi çıkarılarak gerekli çalışma programı planlanacak.

Yorumlar (0)
29
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:13
İkindi 16:59
Akşam 20:04
Yatsı 21:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 3 6
4. Fenerbahçe 2 4
5. Başakşehir 2 4
6. Alanyaspor 2 4
7. Beşiktaş 2 4
8. Gaziantep FK 2 4
9. Giresunspor 2 3
10. Antalyaspor 2 3
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ankaragücü 2 1
14. Ümraniye 3 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 2 0
Takımlar O P
1. Gençlerbirliği 2 4
2. Bodrumspor 1 3
3. Samsunspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Bandırmaspor 1 3
7. Boluspor 2 3
8. Altınordu 1 1
9. Adanaspor 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Rizespor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Tuzlaspor 2 1
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 7
2. M.City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Fulham 3 5
5. Brentford 3 4
6. Newcastle 2 4
7. Leeds United 2 4
8. Chelsea 2 4
9. Brighton 2 4
10. Leicester City 3 4
11. Crystal Palace 3 4
12. Nottingham Forest 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. Bournemouth 2 3
15. Liverpool 2 2
16. Wolverhampton Wanderers 3 1
17. Everton 3 1
18. Southampton 3 1
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Rayo Vallecano 2 4
2. Atletico Madrid 1 3
3. Real Betis 1 3
4. Villarreal 1 3
5. Osasuna 1 3
6. Real Madrid 1 3
7. Real Sociedad 1 3
8. Valencia 1 3
9. Celta Vigo 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Barcelona 1 1
12. Mallorca 1 1
13. Sevilla 2 1
14. Espanyol 2 1
15. Real Valladolid 2 1
16. Almeria 1 0
17. Cadiz 1 0
18. Girona 1 0
19. Elche 1 0
20. Getafe 1 0