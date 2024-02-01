TOFAŞ'ın TOP16 turundaki maç biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü Fransız temsilcisi Cholet Basket ile Bursa’da oynayacağı I Grubu 3. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) son 16 mücadelesi veren TOFAŞ, I Grubu 3. hafta mücadelesinde 7 Şubat Çarşamba günü evinde grubun bir diğer Fransız temsilcisi Cholet Basket’i ağırlayacak.

TOP 16 turundaki ilk iç saha maçında SIG Strasbourg’u 93-71 gibi net bir skorla mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini alan Bursa ekibi, taraftarının desteğiyle evinde 2’de 2 yapmak isterken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu.

Maç günü salon bilet gişesi ise saat 13.00’den itibaren açık olacak.

TOFAŞ-Cholet Basket maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Pota Arkası (205-206-215-216) - 60.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 75.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 100.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 225.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 250.00 TL

VIP 1 (201) - 300.00 TL

SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;

B3 (5-15, 41-50 arası) - 1.500.00 TL

B2 (46-50 arası) - 2.000.00 TL

B1 (51-54 aras) - 2.250.00 TL