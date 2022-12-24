TOFAŞ'ın rakibi Petkimspor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 12. haftasında evinde Petkimspor ile yarın karşı karşıya gelecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor’u ağırlıyor. Ligde evinde kayıp yaşamak istemeyen Mavi Yeşilliler, sahasında oynayacağı mücadelede İzmir temsilcisini mağlup ederek 6. galibiyetine imza atmayı hedeflerken, Bursa ekibinde Tyler Ennis ve Mustafa Kurtuldum sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek. Burak Gören yönetimindeki İzmir temsilcisi ise ligde geçen hafta sahasında Beşiktaş Emlakjet’i mağlup ederek ligde 3 maç sonra kazanmıştı. 2021-2022 Sezonunda TOFAŞ forması giyen Jeremy Simmons, bu sezon Petkimspor kadrosunda yer alıyor.

25 Aralık Pazar günü oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Erhan Gürsel hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 31 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Darüşşafaka Basketbol ile yapacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in serisi ilk maçında ise 4 Ocak 2023 tarihinde Atina’da AEK B.C. ile kozlarını paylaşacak.