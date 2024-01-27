TOFAŞ'ın rakibi Merkezefendi Belediye

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında evinde Yukatel Merkezefendi Belediye ile karşı karşıya gelecek. Yarın TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediye Basketbol’u ağırlayacak. Ligde oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan, hafta içinde de Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu ilk hafta maçında İspanya deplasmanında Unicaja Malaga’ya kaybeden Bursa ekibi, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmenin planlarını yaparken, ligde 7 galibiyet-10 mağlubiyetle 11. sırada bulunan Mavi Yeşilli takımda sakatlıkları bulunan Austin Wiley ve Cassius Winston’ın durumu maç öncesi yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. Ligde 6 galibiyet-11 mağlubiyetle 14. sırada yer alan Zafer Aktaş yönetimindeki Denizli temsilcisi ise son haftaların formda takımları arasında yer alıyor. Son 4 haftada 3 galibiyet alan Merkezefendi Belediye’nin kadrosunda bu maç öncesi 2 değişiklik yaşanırken, pivot Moses Wright ile yolları ayıran takım kısa rotasyonu için Nike Sibande ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yarın TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 18. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Yener Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 4 Şubar Pazar günü deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 31 Ocak Çarşamba günü sahasında SIG Strasbourg’u ağırlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak TOP 16 turu I Grubu 2. hafta mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.