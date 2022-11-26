TOFAŞ'ın rakibi Gaziantep Basketbol

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 8. haftasında evinde Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Gaziantep Basketbol’u ağırlıyor. Ligdeki son 2 maçını kaybeden, hafta içinde de sahasında oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi maçında SIG Strasbourg’a karşı son çeyrekte 12 sayı farkla önde olsa da parkeden 75-79 mağlup ayrılan Mavi Yeşilliler, evinde oynayacağı Gaziantep maçını taraftarının desteğiyle kazanarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Bursa temsilcisinde bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen oyuncular İlkan Karaman ve Berke Büyüktuncel, hafta içinde yapılan takım antrenmanlarında yer alırken, bu 2 oyuncu da Başantrenör Dimitrios Priftis’in görev vermesi halinde forma giyebilecek. Tutku Açık yönetimindeki Gaziantep Basketbol ise ligin geride kalan 7 haftasında 4 mağlubiyet-2 galibiyet (Ertelenen Pınar Karşıyaka maçı daha sonra oynanacak) alırken, Kırmızı Siyahlılar 23 Kasım’da FIBA Europe Cup’ta deplasmanda oynadığı Telenet Giants Antwerp maçını da 87-75 kaybetmişti.

27 Kasım Pazar günü oynanacak mücadele saat 18.00 başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Erşan Kartal, Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş 3hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Türk Telekom ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 7 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Falco Szombathely ile kozlarını paylaşacak.