TOFAŞ'ın rakibi Beşiktaş Emlakjet

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. Yarın TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında TOFAŞ, evinde Beşiktaş Emlakjet’i konuk edecek. Ligde sahasında oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan, hafta içerisinde Yunanistan deplasmanında PAOK mateco’yu yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırmayı başaran Bursa ekibi, taraftarının desteğiyle evindeki bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 7 galibiyet-9 mağlubiyet ile 8. sırada bulunan Mavi Yeşillilerde bu önemli mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligin 16 haftalık bölümünde 12 galibiyet-4 mağlubiyet alan Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Emlakjet ise Eurocup maçında 17 Ocak Çarşamba günü Towers Hamburg’u deplasmanda uzatma sonunda 83-94 mağlup etmişti.

20 Ocak Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 17. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS Haber’den şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Can Mavisu, Serdar Ünal, Burak Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 28 Ocak Pazar günü sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Unicaja Malaga ile top 16 turu I Grubu’ndaki ilk maçına çıkacak.