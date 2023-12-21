TOFAŞ'ın Play-In'de rakibi Paok Mateco

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında sahasında UCAM Murcia’ya 75-90 kaybetti. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan Mavi Yeşilliler, play-in eleme turunda Yunanistan’ın PAOK mateco takımıyla eşleşti.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) H Grubu’nda yer alan TOFAŞ, son hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi UCAM Murcia’yı konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Omar Prewitt, Tolga Geçim, J.J. O'Brien, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Tolga Geçim ile buldu. Rakip sayılarına Austin Wiley, Cassius Winston ve Omar Prewitt ile karşılık veren ev sahibi takım, Cassius Winston’ın üçlüğü sonrası J.J. O'Brien ve Omar Prewitt’in elinden sayılar bulsa da ilk periyodu 17-23 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Zeljko Sakic, Mustafa Kurtuldum ve Luke Maye’in basketleriyle farkı eritmeye çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, savunmadaki enerjini arttırarak rakip hücumları durdururken; Cassius Winston ve Omar Prewitt’in basketleri 17.30’da skoru 37-40’a taşıdı. J.J. O'Brien, Cassius Winston ve Austin Wiley’in sayılarıyla 19. dakikada 43-42 öne geçen Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 45-48 geride girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin başında bulduğu sayılarla arayı yeniden açan UCAM Murcia, farkı 25.30’da önce çift hanelere (51-61) ardından 28. dakikada 20 sayıya (52-72) çıkardı. Son çeyreğe 56-74 geride giren TOFAŞ, dördüncü çeyreğin başında Luke Maye, Zeljko Sakic ve Cassius Winston’ın elinden sayılar bulsa da kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren UCAM Murcia, parkeden 75-90 galip ayrıldı.

UCAM Murcia karşısında TOFAŞ’ta Zeljko Sakic 17 sayı; Cassius Winston 14 sayı; Austin Wiley ve Luke Maye de 10’ar sayıyla oynarken; Caleb Homesley ve Ege Demir ise sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

PLAY-IN’DE RAKİP PAOK MATECO

Normal sezonu H Grubu üçüncüsü olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, play-in eleme turuna adını yazdırırken; Mavi Yeşilliler, eleme turunda G Grubu ikincisi PAOK mateco ile eşleşti. Son grup maçında sahasında Galatasaray NEF’i 79-85 mağlup eden Yunanistan temsilcisi, grup ikinciliğini alarak Bursa ekibinin rakibi oldu. En fazla üç maç üzerinden iki galibiyet alan tarafın son 16’ya kalacağı seride saha avantajı PAOK’ta olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde play-in eleme turu karşılaşmaları Ocak 2024’ün ilk haftasında başlayacak.