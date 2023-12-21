Son Dakika

TOFAŞ'ın Play-In'de rakibi Paok Mateco

SPOR 21.12.2023, 09:11
TOFAŞ'ın Play-In'de rakibi Paok Mateco

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta karşılaşmasında sahasında UCAM Murcia’ya 75-90 kaybetti. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan Mavi Yeşilliler, play-in eleme turunda Yunanistan’ın PAOK mateco takımıyla eşleşti.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) H Grubu’nda yer alan TOFAŞ, son hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi UCAM Murcia’yı konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Omar Prewitt, Tolga Geçim, J.J. O'Brien, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Tolga Geçim ile buldu. Rakip sayılarına Austin Wiley, Cassius Winston ve Omar Prewitt ile karşılık veren ev sahibi takım, Cassius Winston’ın üçlüğü sonrası J.J. O'Brien ve Omar Prewitt’in elinden sayılar bulsa da ilk periyodu 17-23 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Zeljko Sakic, Mustafa Kurtuldum ve Luke Maye’in basketleriyle farkı eritmeye çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, savunmadaki enerjini arttırarak rakip hücumları durdururken; Cassius Winston ve Omar Prewitt’in basketleri 17.30’da skoru 37-40’a taşıdı. J.J. O'Brien, Cassius Winston ve Austin Wiley’in sayılarıyla 19. dakikada 43-42 öne geçen Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 45-48 geride girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin başında bulduğu sayılarla arayı yeniden açan UCAM Murcia, farkı 25.30’da önce çift hanelere (51-61) ardından 28. dakikada 20 sayıya (52-72) çıkardı. Son çeyreğe 56-74 geride giren TOFAŞ, dördüncü çeyreğin başında Luke Maye, Zeljko Sakic ve Cassius Winston’ın elinden sayılar bulsa da kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren UCAM Murcia, parkeden 75-90 galip ayrıldı.

UCAM Murcia karşısında TOFAŞ’ta Zeljko Sakic 17 sayı; Cassius Winston 14 sayı; Austin Wiley ve Luke Maye de 10’ar sayıyla oynarken; Caleb Homesley ve Ege Demir ise sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

PLAY-IN’DE RAKİP PAOK MATECO

Normal sezonu H Grubu üçüncüsü olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, play-in eleme turuna adını yazdırırken; Mavi Yeşilliler, eleme turunda G Grubu ikincisi PAOK mateco ile eşleşti. Son grup maçında sahasında Galatasaray NEF’i 79-85 mağlup eden Yunanistan temsilcisi, grup ikinciliğini alarak Bursa ekibinin rakibi oldu. En fazla üç maç üzerinden iki galibiyet alan tarafın son 16’ya kalacağı seride saha avantajı PAOK’ta olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde play-in eleme turu karşılaşmaları Ocak 2024’ün ilk haftasında başlayacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 16 24
7. Antalyaspor 16 24
8. Kasımpasa 16 22
9. Rizespor 15 22
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Gaziantep FK 16 16
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Erzurumspor 16 19
10. Ümraniye 16 19
11. Boluspor 15 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 15 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 17 44
2. Real Madrid 17 42
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 17 19
13. Villarreal 18 19
14. Sevilla 17 16
15. Deportivo Alaves 17 16
16. Mallorca 17 15
17. Cadiz 17 14
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5