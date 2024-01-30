TOFAŞ'ın genç takımı Bahçeşehir'e yenildi

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu açılış haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji’ne 54-76 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisinde 2023-2024 sezonu Final Grubu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde normal sezonu B Grubu’nda 6 galibiyet-2 mağlubiyet ile lider olarak noktalayan Mavi Yeşilliler, Final Grubu ilk hafta karşılaşmasında sahasında Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Can Çevikel, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Cem Küçüközkan ile buldu. Cem Küçüközkan, Sarp Ali Özaydemir ve Can Çevikel’in sayılarıyla skoru 9-3’e getiren Mavi Yeşilliler, rakibin sayılarına engel olamayınca 6. dakikada durum 9-9 eşitlendi.

Cem Küçüközkan, Can Çevikel ve Efe Postel’in skor katkısıyla ilk çeyreği 17-9 önde kapatan ev sahibi takım, ikinci periyot başında rakibe 9-0’lık seri verince 13.45’te 17-18 geriye düştü. TOFAŞ BGL Takımı, bu seriye Can Çevikel’in üçlüğüyle son verirken, 17. dakika sonunda 7 sayılık fark (20-27) yakalayan konuk ekip, soyunma odasına 24-29 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Cem Küçüközkan ve Ömer Akp Engin’in basketleriyle başlayan ve durumu 28-29’a getiren TOFAŞ, rakip sayılarına Efe Postel ve Cem Küçüközkan ile karşılık verse de 25.20’de fark 9’a çıktı: 33-42. Efe Postel ve Ömer Alp Engin’in sayıları çeyrek sonunda farkı 4’e (40-44) çeken Mavi Yeşilliler, son çeyreğe 42-54 geride girerken, parkeden de 54-76 mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Cem Küçüközkan ve Efe Postel 16’şar sayıyla oynadı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, Final Grubu 2. hafta mücadelesinde 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak.