TOFAŞ'ın Devler Ligi'nde rakibi NINERS Chemnitz

TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turnuvası finalinde 25 Eylül Pazar günü Almanya’nın NINERS Chemnitz takımıyla karşılaşacak. Kazananın BCL yeni sezonuna adını yazdıracağı karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak ve Tivibu Spor’dan şifresiz yayınlanacak.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu ön elemesinde final karşılaşmasına çıkıyor. Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’de gerçekleştirilen BCL Ön Eleme Turnuvası’nın yarı finalinde Romanya’nın CSO Voluntari takımını 68-57 yenerek adını finale yazdıran TOFAŞ, Basketball Champions League (BCL) yeni sezonuna sadece bir adım uzaklıkta. Mavi Yeşillilerin final karşılaşmasındaki rakibi NINERS Chemnitz olurken, Almanya temsilcisi ön eleme turnuvası çeyrek finalinde TFT Skopje’yi 96-77; Fribourg Olympic’i ise 93-70 mağlup etmişti.

Boris Trajkovski Sports Centre’da oynanacak TOFAŞ- NINERS Chemnitz final karşılaşması Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak ve Tivibu Spor’dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu karşılaşmada kazanan taraf olması halinde 2022-2023 Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonunda Fransız temsilcisi SIG Strasbourg, Macaristan temsilcisi Falco Szombathely, İspanya temsilcisi UCAM Murcia’nın yer aldığı A Grubu’na katılacak.