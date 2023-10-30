TOFAŞ'ın BCL'deki rakibi Bertram Derthona

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki ikinci maçında İtalyan temsilcisi Bertram Yachts Derthona’yı ağırlayacak. 31 Ekim Salı günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) 2023-2024 sezonuna deplasman galibiyetiyle başlayan TOFAŞ, Avrupa’daki ikinci sınavına çıkıyor. H Grubu’ndaki ilk maçında Bosna Hersek deplasmanında Igokea m:tel’i uzatmalarda 104-102 mağlup ederek gruba iyi bir başlangıç yapan Bursa ekibi, 2. hafta mücadelesinde İtalyan temsilcisi Bertram Yachts Derthona’yı konuk edecek. Mavi Yeşilliler, taraftarının desteğiyle evinde 2’de 2 yapmayı hedeflerken, Derthona da ilk hafta karşılaşmasında sahasında İspanyol ekibi UCAM Murcia’yı 78-74 yenmeyi başarmıştı.

KIRMIZI GİY, CUMHURİYET COŞKUSUNA ORTAK OL

Cumhuriyetimizin 100. yılı, Bertram Derthona Tortona ile oynanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda coşkuyla kutlanacak. TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncuları karşılaşmada parkeye, kulüp tarafından Cumhuriyetin değerlerinden ilham alınarak hazırlanan Cumhuriyetin 100. yılı anı formasıyla çıkacak. Taraftarlara çağrı yapılarak salona kırmızı giyinerek gelmeleri istenirken, Bursalı basketbol severler Ay-Yıldızlı bayraklarla bu coşkuya ortak olacak.

TOFAŞ - Bertram Yachts Derthona arasındaki BCL H Grubu 2. hafta mücadelesi 31 Ekim Salı günü saat 20.00’de başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Slovenya’dan Boris Krejic, Letonya’dan Andris Aunkrogers ve Bulgaristan’dan Ventsislav Velikov hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sıradaki maçını 14 Kasım 2023 tarihinde deplasmanda UCAM Murcia ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 5 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.