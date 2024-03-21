Tofaş'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oluyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kalan tek Türk takımı olan TOFAŞ’ın çeyrek finaldeki rakibi bugün belli oluyor. Bursa ekibinin kura öncesi muhtemel rakipleri İspanyol temsilcileri Lenovo Tenerife ve UCAM Murcia ile Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) çeyrek final oynamaya hazırlanan TOFAŞ Basketbol Takımı son 8’deki rakibini bekliyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023-2024 normal sezonunda H Grubu’nu 2 galibiyet-3 mağlubiyet ile üçüncü sırada tamamlayan, ardından play-in eleme turunda ev sahibi avantajına sahip olmamasına rağmen Yunanistan temsilcisi PAOK mateco’yu eleyerek son 16’ya kalmayı başaran Bursa ekibi, bu turda da I Grubu’nu 2 galibiyet-4 mağlubiyetle üçlü averaj sonucu rakiplerine üstünlük sağlayarak ikinci sırada bitirmiş ve adını son 8’e yazdırmıştı. Bu turda da saha avantajına sahip olamayan Mavi Yeşillilerin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri arasında gruplarını lider tamamlayan ekiplerden İspanyol temsilcileri Lenovo Tenerife ve UCAM Murcia ile Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn bulunuyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi organizasyonu 21 Mart Perşembe günü (bugün) İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 2024 Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak şehrin de açıklanacağı tören, Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin YouTube, Facebook ile resmi internet olan www.championsleague.basketball adresinden canlı olarak yayınlanacak.