TOFAŞ'ın altyapı antrenörlerine 'özgün' eğitim

TOFAŞ Spor Kulübü, altyapı antrenörleri için BİDEV işbirliğinde “Game Changer Coaching” ekibi ile ‘Özgün Liderlik Programı’ eğitimi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, eğitime verdiği önemle hem kulüp antrenör ve idarecilerine, hem de altyapı sporcularına yatırım yapmaya devam ediyor.

Planlanmış bir sistem içerisinde Milli Takım seviyesinde sporcular yetiştirmeyi misyon edinen ve bu doğrultuda antrenörlerinin donanımlarını artırmak isteyen kulüp, Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) işbirliğinde “Game Changer Coaching” ekibi ile ‘Özgün Liderlik Programı’ eğitimi gerçekleştirdi. Game Changer Coaching ekibinden profesyonel eğitim koçları Mehmet Altıoklar, Tijen Pulaş, Ömer Kart ve Tuğçe Siyavuş tarafından TOFAŞ Akademi Doğu Kampüsü’nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında yer alan TOFAŞ altyapı antrenörleri, daha kapsayıcı, etkili ve verimli yönetim yaklaşımlarını geliştirmek amacıyla 2 gün boyunca uygulamalı eğitimlere katıldı.

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, atölye çalışmaları sonunda eğitimleri gerçekleştiren “Game Changer Coaching” ekibine ve işbirliği için BİDEV’e katkılarından dolayı teşekkür etti.