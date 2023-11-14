TOFAŞ'ın 8. hafta maç biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 18 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da Türk Telekom ile sahasında oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki iç saha maçını 18 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 8. hafta mücadelesinin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, Mavi Yeşilliler evindeki mücadeleden taraftarının desteğiyle galip ayrılmaya çalışacak. Karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren açık olacak.

TOFAŞ-Türk Telekom maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Pota Arkası (205-206-215-216) - 60.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 75.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 100.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 250.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 275.00 TL

VIP 1 (201) - 350.00 TL

SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;

B3 (5-15, 41-50 arası) - 2.250.00 TL

B2 (46-50 arası) - 2.750.00 TL

B1 (51-54 arası) - 3.250.00 TL