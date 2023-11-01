TOFAŞ'ın 6. hafta maçı biletleri satışta
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 5 Kasım Pazar günü saat 20.30’da Fenerbahçe Beko ile sahasında oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki iç saha maçında 5 Kasım Pazar günü saat 20.30’da Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 6. hafta mücadelesinin biletleri ön satış işlemlerinin ardından biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından genel satışa sunulurken, TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi karşılaşma günü ise (bilet kalması durumunda) saat 13.30’dan itibaren açık olacak.
Sınırlı sayıdaki saha içi (courtside) koltuk da Biletix.com’dan satın alınabilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|10
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3