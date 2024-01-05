TOFAŞ ilk yarının son haftasında deplasmanda

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 15. haftasında deplasmanda Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya gelecek. 6 Ocak Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son haftası heyecanı yaşanacak. 13-18 Şubat tarihleri arasında oynanacak ING Türkiye Kupası öncesinde ligde ilk 8 için kıyasıya bir mücadele yaşanırken, 7 galibiyet-7 mağlubiyet ile yedinci sırada bulunan TOFAŞ, 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray Ekmas’a konuk olacak.

Ligde oynadığı son maçta sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 88-86 mağlup eden; hafta içerisinde ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Yunanistan deplasmanında oynadığı play-in eleme turu mücadelesinde PAOK mateco’yu 63-95 gibi farklı bir skorla yenerek seride 1-0 öne geçen Mavi Yeşilliler, ilk yarının son maçından da galibiyetle ayrılarak adını Türkiye Kupası’na yazdırmayı hedefliyor. Ligdeki son 2 maçını kazanan; hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu mücadelesinde İtalya deplasmanında Derthona Tortona’yı 70-71 mağlup etmeyi başaran Galatasaray Ekmas ise 6 galibiyet-8 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

6 Ocak Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.