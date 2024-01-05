TOFAŞ ilk yarının son haftasında deplasmanda
TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 15. haftasında deplasmanda Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya gelecek. 6 Ocak Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son haftası heyecanı yaşanacak. 13-18 Şubat tarihleri arasında oynanacak ING Türkiye Kupası öncesinde ligde ilk 8 için kıyasıya bir mücadele yaşanırken, 7 galibiyet-7 mağlubiyet ile yedinci sırada bulunan TOFAŞ, 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray Ekmas’a konuk olacak.
Ligde oynadığı son maçta sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 88-86 mağlup eden; hafta içerisinde ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Yunanistan deplasmanında oynadığı play-in eleme turu mücadelesinde PAOK mateco’yu 63-95 gibi farklı bir skorla yenerek seride 1-0 öne geçen Mavi Yeşilliler, ilk yarının son maçından da galibiyetle ayrılarak adını Türkiye Kupası’na yazdırmayı hedefliyor. Ligdeki son 2 maçını kazanan; hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu mücadelesinde İtalya deplasmanında Derthona Tortona’yı 70-71 mağlup etmeyi başaran Galatasaray Ekmas ise 6 galibiyet-8 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.
6 Ocak Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|17
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|17
|23
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Ankaragücü
|17
|20
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
|14. Başakşehir
|17
|19
|15. Gaziantep FK
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|17
|14
|20. İstanbulspor
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5