TOFAŞ hazırlıkta afetmedi

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Çağdaş Bodrumspor’u 81-74’lük skorla mağlup etti.BURSA (İGFA)- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını ligin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor ile yaptı. Takımın yeni transferleri Caleb Homesley, Omar Prewitt, Austin Wiley, Zeljko Sakic, Luke Maye, Jaleel J.J. O B’rien ve Cassius Winston bu mücadeleyle birlikte ilk kez TOFAŞ forması giyerken, Bursa ekibi Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde oynanan mücadeleye Cassius Winston, Caleb Homesley, Tolga Geçim, Luke Maye, Austin Willey beşiyle başladı.

İlk basketini Cassius Winston ile bulan Mavi Yeşilliler, Caleb Homesley, Austin Willey ve Luke Maye’nin elinden sayılar bulsa da 5. dakikaya 12-12 eşitlikle girildi. Mola dönüşü Caleb Homesley ve J.J. O’Brien’in sayılarıyla 16-14 öne geçen ev sahibi takım ilk periyotu Zeljko Sakic’in üçlüğüyle 22-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğe J.J. O’Brien’in basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Özgür Cengiz, Zeljko Sakic, Austin Willey ve Tevfik Akdamar’ın sayılarıyla üstünlüğü eline aldı. Çeyrek sonunda da Caleb Homesley ile skor bulan Mavi Yeşilli takım soyunma odasına 44-33 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında TOFAŞ farkı 16 sayıya (49-33) çıkartırken, konuk takım üst üste bulduğu sayılarla arayı kapatmayı başardı ve son çeyreğe 63-60’lık skorla geçildi. Dördüncü periyodun başında rakip sayılarına J.J. O’Brien ve Austin Willey ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Caleb Homesley’nin etkili oyunuyla üstünlüğünü korudu ve parkeden 81-74 galip ayrılmayı başardı.

Çağdaş Bodrumspor karşısında TOFAŞ’ta Austin Wiley 20 sayı-7 ribaund-1 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Caleb Homesley 18 sayı-3 ribaund-5 asist; J.J. O’Brien ise 15 sayı-1 ribaund-1 asist-1 blok ile katkı verdi.

Orhun Ene yönetimindeki TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci hazırlık maçını 2 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’te kendi tesislerinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynayacak.

TOFAŞ’IN 2023-2024 SEZONU HAZIRLIK MAÇLARI ŞÖYLE

1. MAÇ / 1 EYLÜL CUMA - Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

TOFAŞ – Çağdaş Bodrumspor : 81-74

2. MAÇ / 2 EYLÜL CUMARTESİ - Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

13.00 TOFAŞ – Yukatel Merkezefendi Belediyesi