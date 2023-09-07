TOFAŞ hazırlık maçında parkeden mağlup ayrıldı

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Fransız temsilcisi AS Monaco ile karşılaştı. Mavi Yeşilliler, Antalya Belek’teki Gloria Sports Arena’da oynanan karşılaşmada iyi bir mücadele ortaya koyarken parkeden 89-83 mağlup ayrıldı.ANTALYA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu hazırlıklarına Antalya kampıyla devam eden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçına Fransız temsilcisi AS Monaco karşısında çıktı.

Gloria Sports Arena’da oynanan karşılaşmaya Özgür Cengiz, Caleb Homesley, J.J. O’Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini J.J. O’Brien ile buldu. Rakip sayılarına Sakic, Wiley ve O’Brien ile karşılık veren Bursa ekibi, 5. dakikaya 16-13 geride girerken; ilk çeyrek 28-21 AS Monaco üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyota Cassius Winston’ın basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Luke Maye’in üçlüğü sonrası rakip sayılarına Homesley ve Ege Demir ile karşılık verirken, Özgür Cengiz’in üçlüğü 16.40’ta farkı 2’ye çekti: 38-36. Çeyreğin son bölümünde de J.J. O’Brien ve Özgür Cengiz ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 45-40 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Luke Maye’in üç sayılık basketiyle başlayan Bursa temsilcisi, Cassius Winston’ın basketleri sonrası Omar Prewitt’in elinden iki üçlük bulurken, Sakic’in serbest atışı 26. dakikada Mavi Yeşillileri 55-56 öne geçirdi. Cassius Winston ve Luke Maye’nin üçlükleri sonrası Austin Wiley’in smaç basketiyle 8 sayılık farkı (57-65) yakalayan TOFAŞ, son çeyreğe 63-67 üstünlükle girdi.

AS Monaco, dördüncü periyodun başında üst üste bulduğu sayılarla skoru 73-70 öne geçerken; TOFAŞ Basketbol Takımı moladan Austin Wiley’nin basketiyle dönse de son 5 dakikaya 79-72 Fransız temsilcisinin üstünlüğüyle girildi. Çeyrek sonunda Zeljko Sakic’in elinden bulduğu sayılarla bitime 1.32 kala farkı 4’e (85-81) indiren TOFAŞ, parkeden 89-83 mağlup ayrıldı.

AS Monaco karşısında TOFAŞ’ta Zeljko Sakic 15 sayı-3 ribaund-2 asist; Cassius Winston 14 sayı-3 asist; Austin Wiley 12 sayı-5 ribaund-1 blok; Omar Prewitt 11 sayı-3 ribaund-2 asist ile oynarken; J.J. O’Brien ve Luke Maye 9’ar sayı; Özgür Cengiz ise 6 sayı-2 asist-1 top çalma ile katkı verdi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci; sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını 8 Eylül Cuma günü Rusya temsilcisi BC Runa Moscow ile oynayacak. Gloria Sports Arena’daki maç saat 17.45’te başlayacak.