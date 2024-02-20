TOFAŞ gelişim programının konuğu altyapı sporcu velileri

BİDEV işbirliğinde “Game Changer Coaching” ekibi ile gerçekleştirilen eğitim-gelişim programının konuğu olan altyapı sporcu velilere, “iyi bir sporcu velisi nasıl olunur, antrenör ve kulüple sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur, okul ve spor dengesi, menajer seçimi” konuları üzerine bilgilendirme yapıldı.BURSA (İGFA) - Eğitime verdiği önemle hem kulüp antrenör ve idarecilerine, hem de altyapı sporcularına yatırım yapmaya Tofaş Spor Kulübü, gelişim programının sonuncusunu sporcu velileriyle gerçekleştirdi. Planlanmış bir sistem içerisinde Milli Takım seviyesinde sporcular yetiştirmeyi misyon edinen ve bu doğrultuda Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) işbirliğinde “Game Changer Coaching” ekibi ile eğitim-gelişim programı planlayan kulüp, sporcuların, çalışanların ve paydaşların donanımlarını artırmayı hedeflerken “Game Changer Coaching” ekibinden sporcu mentoru Ömer Kart ile gerçekleştirilen “sporcu & veli” buluşmasında “iyi bir sporcu velisi nasıl olunur, antrenör ve kulüple sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur, okul ve spor dengesi, menajer seçimi” konularına değinildi.

TOFAŞ Akademi Doğu Kampüsü’nde yapılan, deneyim ve tecrübelerin paylaşıldığı eğitim programında Tofaş Spor Kulübü sağlık ekibinden Fatih Serbest de spor yaralanmalarının önlenmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim programı, sporcu velileriyle gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle sona erdi.