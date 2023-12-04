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TOFAŞ galibiyet serisini 3'e çıkardı

SPOR 04.12.2023, 10:00
TOFAŞ galibiyet serisini 3'e çıkardı

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 10. haftasında sahasında konuk ettiği Bursaspor İnfo Yatırım’ı 91-85 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında TOFAŞ, evinde Bursaspor İnfo Yatırım ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Omar Prewitt, Tolga Geçim, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşillileri, ilk basketlerini Omar Prewitt’in elinden buldu.

Rakip sayılarına Tolga Geçim, Austin Wiley ve Omar Prewitt ile karşılık vererek 5. dakikada televizyon molasına 16-13 önde giren ev sahibi takım, mola dönüşü J.J. O’Brien, Ege Demir ve Özgür Cengiz’in basketleriyle skoru 23-18 yaptı. Son bölümde üst üste sayılar bulan Bursaspor, ilk çeyreği 23-24 önde kapattı.

İkinci periyodun başında J.J. O’Brien’ın basketiyle üstünlüğü sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Cassius Winston’ın üçlüğü sonrası Omar Prewitt, Austin Wiley ve Tolga Geçim’in basketleriyle 17. dakikada farkı 9’a çıkardı: 41-32. Kalan bölümde rakip sayılarına Austin Wiley ve Tolga Geçim ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 47-41 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun başında Austin Wiley, Omar Prewitt ve J.J. O’Brien’ın elinden sayılar bulan TOFAŞ, 24. dakika sonunda farkı bu kez çift hanelere (63-53) çıkardı. Austin Wiley, J.J. O’Brien, Cassius Winston, Ege Demir ve Özgür Cengiz’in sayılarıyla son çeyreğe 76-58 önde giren TOFAŞ Basketbol Takımı, Cassius Winston ve Omar Prewitt’in basketleriyle dördüncü periyodun başında 23 sayılık farkı (81-58) yakalarken; Cassius Winston, J.J. O’Brien ve Austin Wiley’in bitime 5.26 kala durumu 87-65’e taşıdı. Bu bölümde 14-0’lık seri bulan Bursaspor İnfo Yatırım, bitime 2.26 kala farkı 8’e (87-79) indirse de kalan sürede hata yapmayan TOFAŞ, Omar Prewitt’in sayılarıyla parkeden 91-85 galip ayrıldı.

Bursa derbisinde TOFAŞ’ta 30 sayı-11 ribaund-2 asist-4 blok ve 41 verimlilik puanıyla oynayan Austin Wiley maçın adamı olurken; Omar Prewitt 19 sayı-10 ribaund-3 asist; J.J. O’Brien 19 sayı-8 ribaund-5 asist ile katkı verdi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 9 Aralık Cumartesi günü saat 20.30’da deplasmanda Onvo Büyükçekmece ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de sahasında Igokea m:tel ile kozlarını paylaşacak.

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