TOFAŞ Fenerbahçe Beko önünde

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak. 20 Kasım Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında TOFAŞ, Fenerbahçe Beko’ya konuk oluyor. Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından deplasmanda Galatasaray NEF’e kaybeden TOFAŞ Basketbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası lige galibiyetle dönmek isterken, Mavi Yeşillilerde sakatlığı devam eden İlkan Karaman ile Berke Büyüktuncel bu karşılaşmada da forma giyemeyecekler. Ligde yenilgisiz lider durumda olan Fenerbahçe Beko, Euroleague maç trafiğinde 18 Kasım’da sahasında Panathinaikos’u 107-77 mağlup ederken, Sarı Lacivertliler 22 Kasım’da AS Monaco; 24 Kasım’da Emporio Armani Milan ile deplasmanda oynayacağı maçlar öncesinde TOFAŞ karşısına çıkacak. İstanbul temsilcisinde Nemanja Bjelica’nın sakatlığı sürerken, Dyshawn Pierre’in de bir sakatlığı bulunuyor.

Yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 27 Kasım Pazar günü saat 18.00’de sahasında Gaziantep Basketbol ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 22 Kasım Salı günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde evinde Fransız temsilcisi SIG Strasbourg’u ağırlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.