TOFAŞ evindeki potada mağlup oldu

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 4. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 77-89 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında TOFAŞ, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Caleb Homesley, J.J. O’Brien, Tevfik Akdamar, Ege Demir beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, ilk basketini J.J. O’Brien ile buldu. Maçın ilk dakikalarında rakip sayılarına Cassius Winston, Tevfik Akdamar ve Zeljko Sakic’in üçlükleriyle karşılık veren Bursa ekibi, Caleb Homesley’in üç sayılık basketiyle 8. dakikada 18-16 öne geçse de ilk çeyreği 20-22 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Zeljko Sakic ve Tolga Geçim’in sayılarıyla 25-24 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, skor 31-27 iken rakibe 10-0’lık seri verince 31-37 geriye düştü. Cassius Winston, Ege Demir ve Omar Prewitt’in basketleriyle 39-37 yeniden öne geçmeyi başaran ev sahibi takım, çeyrek sonunda da Caleb Homesley ve J.J. O’Brien ile sayılar bularak soyunma odasına 42-40 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun başında rakip sayılarına Caleb Homesley, Cassius Winston ve Omar Prewitt ile karşılık veren TOFAŞ, 22.40’da skoru 49-48 yapsa da 25. dakikada farkı 5’e (49-54) çıkaran konuk takım, son periyoda 56-66 önde giren taraf oldu. Dördüncü çeyrekte J.J. O’Brien’ın elinden bulduğu sayılarla arayı kapatmaya çalışan Mavi Yeşilliler, Caleb Homesley’in basketleriyle bitime 3.29 dakika kala durumu 71-80 yaptı. Bu bölümde farkı eritme şansını değerlendiremeyen TOFAŞ, parkeden 77-89 mağlup ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında TOFAŞ’ta J.J. O’Brien 18 sayı; Caleb Homesley 14 sayı; Cassius Winston 12 sayı; Zeljko Sakic 10 sayıyla oynarken; Austin Wiley sakatlığı, Luke Maye de yabancı kontenjanı nedeniyle forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Aliağa Petkimspor ile yapacak.

Enka Spor Salonu’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak.