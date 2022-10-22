TOFAŞ deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı devirdi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde 4. haftanın açılış maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka’yı 72-83 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetine imza attı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Pınar Karşıyaka’ya konuk oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Berk Uğurlu, Rob Gray, Arturas Milaknis, Suleiman Braimoh, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 5-0’lık başlangıcı karşısında ilk basketlerini Suleiman Braimoh ve Rob Gray ile buldu. Arturas Milaknis’in üç sayılık basketiyle skoru 7-7 eşitleyen Bursa temsilcisi, Rob Gray ve Suleiman Braimoh’un sayılarıyla 7. dakikada televizyon molasına 11-14 önde girdi. Mola dönüşü Suleiman Braimoh ve Tyler Ennis’in elinden skor bulan konuk ekip, ilk periyodu 13-21 kapattı.

İkinci çeyreğe de Rob Gray, Tyler Ennis ve Emre Tanışan’ın üçlükleriyle hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, 13. dakikada 14 sayılık farkı yakaladı: 16-30. Berk Uğurlu, Suleiman Braimoh, Tyler Ennis ve Rob Gray’in sayılarıyla farkı artıran Mavi Yeşilli takım, Tevfik Akdamar’ın basket-faul sayılarıyla 18. dakikada durumu 26-41’e taşıdı ve soyunma odasına 28-41 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe de 5-0 ile başlayan Pınar Karşıyaka karşısında ilk basketini Rob Gray’in üçlüğüyle bulan TOFAŞ, 23.40’ta farkı 7 sayıya (42-49) çeken İzmir temsilcisi karşısında Rob Gray, Suleiman Braimoh ve Tyler Ennis ile skor bularak farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 44-54. Tyler Ennis’in üçlüğü sonrası çeyrek sonunda da Suleiman Braimoh ile skor bulan TOFAŞ, son periyoda 49-62 üstünlükle girdi.

Dördüncü çeyreğin başında da Arturas Milaknis’in sayılarıyla üstünlüğü elinde tutan TOFAŞ Basketbol Takımı, 33. dakikada durumu 56-67 yaparken, ev sahibi takım bitime 5.39 kala farkı 4’e indirdi: 63-67. Krizden Rob Gray’in üçlüğüyle çıkan Mavi Yeşilli takım, serbest atış çizgisinden Rob Gray ile atış kaçırmayarak bitime 1.16 kala üstünlüğü 68-76 elinde tuttu. Son bölümde de Tyler Ennis ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 72-83 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka deplasmanında TOFAŞ’ta 32 sayı-7 ribaund-2 asist ile oynayan Rob Gray maçın en skorer ismi olurken; Tyler Ennis 18 sayı-3 ribaund-4 asist; Suleiman Braimoh ise 16 sayı-12 ribaund ile katkı verdi. İlkan Karaman ve Berke Büyüktuncel sakatlıkları nedeniyle; Deon Thompson, Cecil Williams ve Josh Reaves ise yabancı kontenjanı nedeniyle maçta forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 29 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş Emlakjet ile yapacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında ise 26 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da evinde Macaristan temsilcisi Falco Szombathely ile kozlarını paylaşacak.