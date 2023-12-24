TOFAŞ deplasmanda mağlup oldu

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 13. haftasında deplasmanda Pınar Karşıyaka’ya 98-71’lik skorla mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında TOFAŞ, Pınar Karşıyaka’ya konuk oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Omar Prewitt, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Austin Wiley ile buldu.

Rakibin 12-2’lık başlangıcı karşısında J.J. O’Brien ve Austin Wiley’in sayılarıyla skoru 12-7’ye taşıyan Bursa temsilcisi, 4. dakikada sonunda çift hanelere (17-7) çıkan farkı Cassius Winston, Austin Wiley, Zeljko Sakic’in basketleriyle 6.30’da 6’ya çekti: 19-13.

İlk çeyreği 26-19 geride kapatan TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci periyodun başında rakip sayılarına Cassius Winston ve Austin Wiley ile karşılık verse de 17. dakikada fark 15’e (40-25) çıktı. Zeljko Sakic’in üçlüğü sonrası Tolga Geçim ve Cassius Winston ile sayılar bulan konuk takım, soyunma odasına 43-33 geride girdi.

Üçüncü periyoda Kenan Sipahi ve Darrun Hillard’ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka durumu 47-33 yaparken, Cassius Winston, Austin Wiley ve Zeljko Sakic ile skor üreten TOFAŞ, 25.30’da skoru 54-42’e getirse de ev sahibi takım, üst üste bulduğu üçlüklerle 27. dakikada farkı 23’e çıkardı: 65-42. Çeyrek sonunda J.J. O’Brien, Austin Wiley ve Zeljko Sakic’in basketleriyle 8-0’lık seri bulan Bursa temsilcisi, son periyoduna 65-50 girdiği karşılaşmadan 98-71 mağlup ayrıldı.

Pınar Karşıyaka deplasmanında TOFAŞ’ta Zeljko Sakic 18 sayı; Austin Wiley ve Cassius Winston 16 sayı; Mustafa Kurtuldum 11 sayıyla oynarken; Caleb Homesley ve Ege Demir sakatlıkları nedeniyle; Luke Maye ise yabancı kontenjanı nedeniyle forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da evinde Bahçeşehir Koleji ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 Ocak Salı günü PAOK mateco deplasmanında play-in eleme turu serisinin ilk maçına çıkacak.