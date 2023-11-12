Son Dakika

TOFAŞ deplasmanda kaybetti

SPOR 12.11.2023, 09:08
TOFAŞ deplasmanda kaybetti

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında deplasmanda oynadığı Anadolu Efes karşılaşmasını 85-75 kaybetti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes’e konuk oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Mustafa Kurtuldum, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 7-0’lık başlangıcına Austim Wiley, Caleb Homesley ve Cassius Winston ile karşılık vererek durumu 7-7’ye getirdi.

Televizyon molasına 9-7 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girilse de mola dönüşü Caleb Homesley, Ege Demir ve Zeljko Sakic’in sayılarıyla 9-13 üstünlüğü sağlayan Bursa ekibi, rakibin dış atışlarına engel olamayınca 7. dakika sonunda skora bir kez daha denge (15-15) gelirken, ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyoda J.J. O’Brien’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip takım sayıları karşısında J.J. O’Brien ve Austin Wiley’in serbest atış sayılarıyla 14. dakikada durumu 30-28 yaptı. Anadolu Efes üst üste bulduğu basketlerle 17.30’da skoru 41-33 yaparken, geri adım atmayan Mavi Yeşilli takım, Zeljko Sakic ve Cassiust Winston’un sayılarıyla 18. dakikada farkı 4’e çekti: 41-37. Çeyrek sonunda fark ev sahibi takım lehine çift hanelere (47-37) çıkarken, TOFAŞ soyunma odasına Zeljko Sakic’in basketi sonrası 47-39 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe 7-0’lık seri ile başlayan Anadolu Efes farkı 15’e (47-39) çıkarırken, bu seriye J.J. O’Brien’ın üçlüğü son verdi. Mola dönüşü TOFAŞ, J.J. O’Brien ve Austin Wiley ile skor üretse de ev sahibi takım 26. dakikada 19 sayılık farkı (67-48) yakaladı. Çeyrek sonunda Tolga Geçim ve Ege Demir’in sayılarıyla farkı eritmeye çalışan Bursa temsilcisi, son çeyreğe 73-58 geride girdi.

Dördüncü periyodun başında savunma direncini artıran TOFAŞ Basketbol Takımı, Cassius Winston’ın üçlüğüyle 21.50’da farkı 11’e indirdi: 73-62. J.J. O’Brien ve Tolga Geçim’in basketleriyle bitime 4.41 kala farkı bu kez 9’a (77-68) çeken konuk takım, dış atışlarda istediği sayıları bulamayınca parkeden 85-75 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston 18 sayı; J.J. O'Brien 17 sayı; Caleb Homesley 12 sayıyla oynarken; Omar Prewitt ve Luke Maye yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 18 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da sahasında Türk Telekom ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 14 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 22.30’da deplasmanda UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 12 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. Kayserispor 12 22
5. A.Demirspor 11 21
6. Beşiktaş 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Gaziantep FK 12 15
11. Karagümrük 12 14
12. Sivasspor 12 14
13. Rizespor 11 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Bandırmaspor 12 25
3. Kocaelispor 11 23
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 11 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Ahlatçı Çorum FK 11 14
10. Manisa FK 12 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Arsenal 12 27
3. Tottenham 12 26
4. Liverpool 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Wolves 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. West Ham United 11 14
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 11 13
16. Fulham 11 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Burnley 12 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 12 20
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3