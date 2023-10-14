TOFAŞ deplasmanda Denizli'yi devirdi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni 93-97’lik skorla mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol ile karşı karşıya geldi. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Cassius Winston, Caleb Homesley, J.J. O’Brien, Luke Maye, Ege Demir beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, ilk basketlerini J.J. O’Brien’ın elinden buldu. Rakip sayılarına Cassius Winston, Caleb Homesley ve Ege Demir ile karşılık veren Bursa temsilcisi, 5.20’de televizyon molasına 14-17 üstünlükle girerken, mola dönüşü J.J. O’Brien ve Zeljko Sakic’in sayılarıyla 7 sayılık farkı yakaladı: 16-23. Çeyrek sonunda Özgür Cengiz- Zeljko Sakic ikilisiyle skor üretmeye devam eden TOFAŞ, ilk periyodu 27-33 önde kapattı.

İkinci çeyreğe 7-0’lık seri ile başlayan ev sahibi takım, 11. dakikada 34-33 öne geçerken; bu seriye Ege Demir’in basketi son verdi. Caleb Homesley, Cassius Winston ve Tolga Geçim’in sayıları 15. dakikaya girerken farkı yeniden 7 sayıya (38-45) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim ve Caleb Homesley’in basketleriyle 17. dakikada 14 sayılık farkı yakaladı: 38-51. Batın Tuna’nın üçlüğü sonrası Cassius Winston ve Cassius Winston’ın serbest atış sayılarıyla farkı çift hanelerde tutmayı başaran Bursa ekibi, Luke Maye’in üçlüğüyle soyunma odasına 48-59 üstünlükle girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin başında rakip sayılarına Ege Demir, Cassius Winston ve Caleb Homesley ile karşılık vereb TOFAŞ, 25. dakikada 58-66 üstünlüğü elinde tutarken, ev sahibi takım üst üste bulduğu sayılarla 26.40’ta farkı 3 sayıya (63-66) çekti. Çeyrek sonunda J.J. O’Brien, Özgür Cengiz ve Luke Maye ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, son periyoda 72-74 önde başladı.

Dördüncü çeyreğe J.J. O’Brien’ın basketiyle başlayan TOFAŞ, Cassius Winston’ın serbest atışları sonrası Caleb Homesley’in üç sayı çizgisinden basket-faul sayılarıyla 32.30’da skoru 74-82’ye getirdi. Ege Demir’in alley-oop smacı sonrası Luke Maye’in üçlüğü son 5 dakikaya girildiğinde durumu 82-87 yaparken, ev sahibi takım bitime 3 dakika kala skoru eşitledi: 87-87. Çağatay Özkan’ın üç sayılık basketi bitime 1.47 kala Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni 90-88 öne geçirirken, Özgür Cengiz’in üçlüğü son dakikaya girerken skoru 92-91 yaptı. Caleb Homesley’in kritik üçlüğüyle bitime 30 saniye kala 93-94 yeniden öne geçen TOFAŞ, son saniyeleri iyi savunarak parkeden 93-97 galip ayrıldı.

Denizli deplasmanında TOFAŞ’ta Caleb Homesley 22 sayı-6 ribaund-6 asist ile takımın bu maçtaki en skorer ismi olurken; Cassius Winston 14 sayı; J.J. O'Brien 13 sayı; Ege Demir 12 sayı ve Özgür Cengiz 11 sayı kaydetti. Karşılaşmada Austin Wiley ve Mustafa Kurtuldum sakatlıkları; Omar Prewitt ise yabancı kontenjanı nedeniyle forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 22 Ekim Pazar günü saat 13.00’te sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise sezonun ilk karşılaşmasına 18 Ekim Çarşamba günü Bosna Hersek deplasmanında Igokea m:TEL karşısında çıkacak.