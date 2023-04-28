TOFAŞ deplasmanda çıkışını sürdürmek istiyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya gelecek. 29 Nisan Cumartesi günü Enka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor’a konuk oluyor.

Ligde 11 galibiyet-15 mağlubiyet ile play-off mücadelesini sürdüren ve 7. sıradaki Galatasaray NEF ile aynı galibiyet sayısına sahip olan Mavi Yeşilliler, son haftalardaki çıkışını İzmir deplasmanında da sürdürmeyi hedeflerken, Bursa ekibi Başantrenör Orhun Ene idaresinde ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alarak üst sıralara tırmanışa geçmişti.

Ev sahibi Petkimspor’un da geride kalan 26 haftada 11 galibiyet-15 mağlubiyeti bulunurken, İzmir temsilcisi son 2 maçında evinde Pınar Karşıyaka’yı deplasmanda ise Beşiktaş Emlakjet’i mağlup etmeyi başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi TOFAŞ Basketbol Takımı, evinde 78-65 kazanmayı başarmıştı.

29 Nisan Cumartesi günü Enka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’de başlayacak.

BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Ali Şakacı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.