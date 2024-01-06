TOFAŞ deplasmanda Aslan'a yenildi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 15. haftasında deplasmanda Galatasaray Ekmas’a 95-76 kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son haftasında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan 15. hafta mücadelesine Cassius Winston, Marcus Denmon, Tolga Geçim, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini ilk basketini Austin Wiley ile bulsa da ev sahibi takım, maçın başında dış atışlarla 8-2 öne geçti. Rakip sayılarına Cassius Winston, Marcus Denmon ve Zeljko Sakic ile karşılık veren Bursa ekibi, 5. dakikada televizyon molasına 10-8 geride girerken; Austin Wiley, Tolga Geçim, Caleb Homesley ve Cassius Winston ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ, Özgür Cengiz’in basketi sonrası ilk çeyreği 24-21 geride kapattı.

İkinci periyot karşılıklı üçlüklerle başlarken, Prepelic’in üçlüğüne yanıt Mustafa Kurtuldum’dan geldi. Cassius Winston ve Austin Wiley’in elinden bulduğu sayılarla 12.30’da skoru 32-30 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, bu bölümde rakibin sayılarına engel olamayınca 14. dakikada fark 8’e çıktı: 38-30. Aradaki farkın daha da açılmasını engelleyemeyen Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 56-35 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Austin Wiley’in pota altı basketiyle başlayan TOFAŞ, 25. dakikada molaya 70-42 geride girerken, mola dönüşü Austin Wiley, Zeljko Sakic, Marcus Denmon ve Caleb Homesley’in basketleriyle 27.30’da farkı 23’e (74-51) indiren Mavi Yeşilliler, Özgür Cengiz ve Mustafa Kurtuldum’un üç sayılık basketleriyle çeyrek sonunda durumu 74-57 yaptı.

Dördüncü periyodun başında da farkı eritmeye devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, Austin Wiley ve Marcus Denmon’ın sayıları sonrası Tolga Geçim’in üçlüğüyle bitime 6.20 kala farkı 13’e çekti: 80-67. Ancak kalan bölümde devamını getiremeyen Bursa ekibi parkeden, 95-76 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Ekmas deplasmanında TOFAŞ’ta Austin Wiley 16 sayı; Zeljko Sakic 12 sayı; Marcus Denmon 11 sayıyla oynarken; J.J. O’Brien, Omar Prewitt ve Luke Maye forma giymedi.

TOFAŞ, ligde sıradaki maçını ise 13 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu ikinci maçında da 9 Ocak Salı günü sahasında PAOK mateco ile kozlarını paylaşacak