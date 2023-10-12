TOFAŞ Denizli'den galibiyetle dönmek istiyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile kozlarını paylaşacak. 13 Ekim Cuma günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol ile karşı karşıya geliyor.

Orhun Ene yönetiminde sezona Reeder Samsunspor galibiyetiyle başlayan, ikinci haftada deplasmanda Beşiktaş Emlakjet’e kaybeden Bursa ekibi, Denizli deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflerken, Mavi Yeşillilerde sakatlıkları bulunan Austin Wiley ve Mustafa Kurtuldum bu mücadele forma giyemeyecek.

Zafer Aktaş idaresindeki rakip Yukatel Merkezefendi ise sezona 2’de 0 ile başlarken Denizli ekibi evinde Galatasaray Ekmas’a 77-93; deplasmanda Reeder Samsunspor’a 95-85 mağlup oldu.

13 Ekim Cuma günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Hüseyin Çelik, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.