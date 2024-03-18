TOFAŞ - Darüşşafaka Lassa maçı bı̇letlerı̇ satışta

TOFAŞ - Darüşşafaka Lassa maçı bı̇letlerı̇ satışta
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 24 Mart Pazar günü saat 20.30’da Darüşşafaka Lassa ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 24 Mart Pazar günü saat 20.30’da Darüşşafaka Lassa ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. Haftasında 24 Mart Pazar günü saat 20.30’da sahasında Darüşşafaka Lassa ile kozlarını paylaşacak. Son haftalarda alacağı sonuçlarla play-off’a girmeyi hedefleyen Mavi Yeşilliler, evinde kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmeyi arzularken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu önemli karşılaşmasının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren açık olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|29
|25
|18. Luton Town
|29
|22
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13