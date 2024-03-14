TOFAŞ çeyrek final şansını erteledi

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 5. haftasında Unicaja Malaga karşısında son çeyreğe kadar önde götürdüğü karşılaşmadan 76-80 mağlup ayrıldı. Mavi Yeşilliler, bu sonuçla çeyrek final şansını son haftaya bıraktı.Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu 5. Haftasında evinde Unicaja Malaga’yı ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreği 28-23 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci çeyrekte İspanyol temsilcisi rakibine baskısını sürdüren TOFAŞ soyunma odasına 45-43 önde girdi.

Başa baş giden karşılaşmanın ikinci yarısı da karşılıklı sayılara sahne oldu. Omar Prewitt üçüncü periyotta belinden bir sakatlık yaşayınca karşılaşmaya devam edemedi. Final periyoduna 68-61 gidildi.

TOFAŞ son çeyreğin bitimine 2.14 kala 5 sayılık fark yakaladı ancak rakip sayılara engel olamadı. Karşılaşma Unicaja Malaga üstünlüğü ile tamamlandı.

TOFAŞ, bu sonuçla çeyrek final şansını son haftaya bıraktı. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turundaki son maçını 19 Mart Salı günü Fransa deplasmanında SIG Strasbourg ile oynayacak.

Salon: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Manuel Mazzoni, Martin Horozov, Gvidas Gedvilas

TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Cassiud Winston 19, Omar Prewitt 12, Caleb Homesley 10, Batın Tuna, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, J.J O’brien 5, Zeljko Sakic 6,, Austin Wiiley 15, Mustafa Kurtuldum

Baş Antrenör: Orhun Ene

Unicaja Malaga: Dylan Osetkoski 7, Melvin Ejim, Tyler Kalinoski 5, Kameron Taylor 11, Jonathan Barreiro, Alberto Diaz 6, Tyson Carter 8, Nihad Dedovic 2, Augusto Lima, David Kravish 13, Kendrick Perry 19, Yankuba Sima 9

Baş Antrenör. Ibon Navarro