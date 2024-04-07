TOFAŞ, Büyükçekmece'ye mağlup oldu

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 26. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Onvo Büyükçekmece’ye 73-94’lük skorla mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında TOFAŞ, evinde Onvo Büyükçekmece ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Marcus Denmon, J.J. O'Brien, Tolga Geçim, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, rakibin 5-0’lık başlangıcı karşısında ilk basketini Austin Wiley ile buldu. Rakip sayılarına Tolga Geçim ve Austin Wiley ile karşılık vererek 4. dakika sonunda 11-10 öne geçen Bursa temsilcisi, J.J. O’Brien’ın basketleri sonrası rakip sayılarına engel olamayınca ilk periyodu 21-27 geride kapattı.

İkinci çeyreğin başında Onvo Büyükçekmece farkı çift hanelere (21-32) çıkarırken; Cassius Winston ve Austin Wiley’in sayılarıyla 12.30’da farkı 6’ya (26-32) çeken TOFAŞ Basketbol Takımı, Mustafa Kurtuldum’un basketi sonrası rakibe bu sefer de 6-0’lık seri verince 14.20’de fark yeniden 13 sayıya yükseldi: 28-41. Çeyrek sonunda Caleb Homesley, Austin Wiley, Tolga Geçim ve Ege Demir ile skor bulan ev sahibi takım, soyunma odasına 40-56 geride girdi.

Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken Onvo Büyükçekmece 22. dakikada 22 sayılık farkı yakaladı: 42-64. Caleb Homesley’in üçlüğü sonrası J.J. O’Brien ve Austin Wiley’in basketleriyle 26.40’ta farkı 11’e (53-64) indiren TOFAŞ, son çeyreğine 57-73 geride girdiği karşılaşmadan 73-94 mağlup ayrıldı.

Onvo Büyükçekmece karşısında TOFAŞ’ta Austin Wiley 22 sayı; Caleb Homesley 11 sayı; Tolga Geçim 10 sayıyla oynarken; Omar Prewitt ve Zeljko Sakic yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Çağdaş Bodrumspor ile oynayacak.

Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da Lenovo Tenerife ile çeyrek final 2. maçında ise kozlarını paylaşacak.