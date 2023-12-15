TOFAŞ, Bodrum'u konuk edecek

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 12. haftasında evinde Çağdaş Bodrumspor ile karşılaşacak. 16 Aralık Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında TOFAŞ, sahasında Çağdaş Bodrumspor’u konuk edecek.

Ligde sezonun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlamayı hedefleyen ve evinde oynadığı son 3 resmi müsabakayı kazanmayı başaran Bursa ekibi, taraftarı önünde Çağdaş Bodrumspor’u da yenerek sahasındaki bu galibiyet serisini sürdürmek isterken; geçtiğimiz hafta ONVO Büyükçekmece’ye deplasmanda 84-82 kaybeden Mavi Yeşilliler, 5 galibiyet-6 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor. Ligde geride kalan 11 haftada 3 galibiyeti bulunan Ender Arslan yönetimindeki Çağdaş Bodrumspor ise 14. sırada yer alıyor.

16 Aralık Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 12. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan hakem üçlüsü yönetecek.

Tofaş – Çağdaş Bodrumspor karşılaşmasının bilet satışları; biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından gerçekleştirilirken, maç günü salon bilet gişesi saat 10.00’dan itibaren açık olacak.