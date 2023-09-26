TOFAŞ biletleri satışa çıktı

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 30 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Reeder Samsunspor ile evinde oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi açılış haftası maçının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu heyecanı başlıyor.

Yeni sezona yenilenen kadrosuyla girecek olan TOFAŞ, ilk hafta mücadelesinde sahasında ligin yeni temsilcisi Samsunspor’u konuk edecek. Mavi Yeşilliler, taraftarının desteğiyle sezona galibiyetle başlamayı hedeflerken; 30 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren açık olacak.

Online bilet satışı için tıklayınız: