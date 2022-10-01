TOFAŞ BGL Genç Takımı'nın grubu belli oldu
Basketbol Gençler Ligi’nde 2022-2023 sezonu grupları belli oldu. Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, yeni sezonda A Grubu’nda mücadele verecek.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi 2022-2023 sezonunda A ve B Grupları’nda mücadele edecek takımlar belirlendi. 10 Takımlı iki grubun yer alacağı Basketbol Gençler Ligi’nde normal sezon müsabakalarının ardından A ve B Grupları’nda ilk 5 sırayı alan toplam 10 takım, Final Grubu’nu oluşturacak. Final Grubu’nda ilk 8 sırayı alan ekipler, play-off çeyrek finali, burada da rakiplerini geçen takımlar Dörtlü Final’de mücadele etmeye hak kazanacak. TOFAŞ BGL Genç Takımı, yeni sezonda Cem Akdağ başantrenörlüğünde parkede yerini alacak.
14-17 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde A ve B Grubu’nda yer alan takımlar şu şekilde:
A Grubu: Gaziantep Basketbol, Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko, Gelişim Koleji, Tofaş, Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece Basketbol, Manisa BBSK İzmir Bahçeşehir Koleji, TED Ankara Kolejliler, Antalya Gelişim Gençlik.
B Grubu: Beşiktaş JK, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Türk Telekom, Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor, Ege Asist Merkezefendi, Selçuklu Belediye Konyaspor, Teşvikiye.
BURAK URAL BGL EGE CUP’A KATILACAK
2022-2023 Sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’nı namaglup şampiyonlukla tamamlayan TOFAŞ BGL Genç Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Burak Ural BGL Ege Cup’ta oynayacağı maçlarla sürdürecek. 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek Burak Ural BGL Ege Cup’ta 7 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Pınar Karşıyaka; 8 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Gelişim Koleji ile karşılaşacak olan TOFAŞ, hazırlık turnuvasında 9 Ekim Pazar günü sıralama maçı oynayacak.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Pendikspor
|7
|12
|3. Bodrumspor
|6
|11
|4. Keçiörengücü
|6
|11
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Bandırmaspor
|5
|10
|7. Sakaryaspor
|7
|10
|8. Samsunspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|7
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|4
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|6
|15
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Espanyol
|6
|4
|17. Almeria
|7
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1