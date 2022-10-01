TOFAŞ BGL Genç Takımı'nın grubu belli oldu

Basketbol Gençler Ligi’nde 2022-2023 sezonu grupları belli oldu. Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, yeni sezonda A Grubu’nda mücadele verecek.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi 2022-2023 sezonunda A ve B Grupları’nda mücadele edecek takımlar belirlendi. 10 Takımlı iki grubun yer alacağı Basketbol Gençler Ligi’nde normal sezon müsabakalarının ardından A ve B Grupları’nda ilk 5 sırayı alan toplam 10 takım, Final Grubu’nu oluşturacak. Final Grubu’nda ilk 8 sırayı alan ekipler, play-off çeyrek finali, burada da rakiplerini geçen takımlar Dörtlü Final’de mücadele etmeye hak kazanacak. TOFAŞ BGL Genç Takımı, yeni sezonda Cem Akdağ başantrenörlüğünde parkede yerini alacak.

14-17 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde A ve B Grubu’nda yer alan takımlar şu şekilde:

A Grubu: Gaziantep Basketbol, Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko, Gelişim Koleji, Tofaş, Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece Basketbol, Manisa BBSK İzmir Bahçeşehir Koleji, TED Ankara Kolejliler, Antalya Gelişim Gençlik.

B Grubu: Beşiktaş JK, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Türk Telekom, Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor, Ege Asist Merkezefendi, Selçuklu Belediye Konyaspor, Teşvikiye.

BURAK URAL BGL EGE CUP’A KATILACAK

2022-2023 Sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’nı namaglup şampiyonlukla tamamlayan TOFAŞ BGL Genç Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Burak Ural BGL Ege Cup’ta oynayacağı maçlarla sürdürecek. 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek Burak Ural BGL Ege Cup’ta 7 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Pınar Karşıyaka; 8 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Gelişim Koleji ile karşılaşacak olan TOFAŞ, hazırlık turnuvasında 9 Ekim Pazar günü sıralama maçı oynayacak.