TOFAŞ BGL Genç Takımı Loko Cup yolcusu

TOFAŞ’ın BGL Genç Takımı (U18), 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında 17-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’nda sahne alacak.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ BGL Genç Takımı, Loko Cup 2022’ye katılıyor. Yeni sezon öncesi BGL Genç Takım Başantrenörülüğüne deneyimli antrenör Cem Akdağ’ı getiren ve FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı ikincilikle tamamlayan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızın oyun kurucularından Özgür Cengiz’i kadrosuna katan Mavi Yeşilli kulüp, U18 yaş kategorisinde 2022-2023 sezonu öncesinde önemli bir uluslararası turnuvada sahne alacak. Lokomotiv Kuban’ın ev sahipliğinde 17-19 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’na TOFAŞ Bursa U18 Takımı’nın yanı sıra Lokomotiv Kuban DUBL U18 Takımı, Zenit DUBL U18 Takımı ve CSKA DUBL U18 Takımı katılacak.

Loko Cup 2022 hazırlık turnuvasında boy gösterecek TOFAŞ BGL Genç Takımı’nın kadrosu şu oyunculardan oluşuyor (Arda Konuk ve Akın Dede sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor); Hamza Çelik (2003), Melih Çetinkaya (2004), Kerem Yaldız (2005), Evren Demirci (2005), Can Çevikel (2005), Cem Küçüközkan (2005), Özgür Cengiz (2005), Ömer Alp Engin (2006), Batu Bircan (2006), Batu Eryurtlu (2006), Sarp Ali Özaydemir (2006).

LOKO CUP 2022 HAZIRLIK TURNUVASI PROGRAMI

17 EYLÜL 2022 - CUMARTESİ

12.30 – Lokomotiv Kuban DUBL – Tofas (U18)

15.00 – Zenit DUBL – CSKA DUBL

18 EYLÜL 2022 - PAZAR

11.00 – CSKA DUBL– Tofas (U18)

14.00 – Lokomotiv Kuban DUBL – Zenit DUBL

19 EYLÜL 2022 - PAZARTESİ

11.00 – Zenit DUBL – Tofas (U18)

13.30 – Lokomotiv Kuban DUBL – CSKA DUBL