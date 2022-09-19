TOFAŞ BGL 2'de 2 yaptı

TOFAŞ BGL Genç Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’nda 2’de 2 yaptı. Mavi Yeşilliler, organizasyonun ikinci gününce CSKA Moskova DUBL U18 Takımı’nı 99-68 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ BGL Genç Takımı (U18), Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Loko Cup 2022’deki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Turnuvadaki ilk maçında Lokomotiv Kuban DUBL U18 Takımı’nı 87-83 mağlup eden Cem Akdağ Başantrenörlüğündeki Mavi Yeşilliler, ikinci gün mücadelesinde CSKA Moskova DUBL U18 Takımı’yla karşılaştı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi, parkeden 31 sayı farkla 99-68 galip ayrıldı.

CSKA Moskova karşısında TOFAŞ BGL Genç Takımı’nda Can Çevikel 26 sayı-7 asist-4 ribaund-2 top çalma-1 blok ile en skorer isim olurken; Batu Bircan 20 sayı; Cem Küçüközkan 14 sayı; Evren Demirci 12 sayı; Ömer Alp Engin ve Melih Çetinkaya 8’er sayı; Batu Eryurtlu 4 sayı; Sarp Ali Özaydemir 3 sayı; Özgür Cengiz ve Kerem Yaldız ise 2’şer sayı kaydetti.

TOFAŞ, Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’ndaki üçüncü ve son maçında 19 Eylül Pazartesi günü Zenit DUBL U18 Takımı’yla kozlarını paylaşacak. Saat 11.00’de başlayacak mücadele lokobasket.com ve russiabasket.ru üzerinden canlı yayınlanacak.

Loko Cup 2022 hazırlık turnuvasında boy gösteren TOFAŞ BGL Genç Takımı’nın kadrosu şu oyunculardan oluşuyor (Arda Konuk ve Akın Dede sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor); Hamza Çelik (2003), Melih Çetinkaya (2004), Kerem Yaldız (2005), Evren Demirci (2005), Can Çevikel (2005), Cem Küçüközkan (2005), Özgür Cengiz (2005), Ömer Alp Engin (2006), Batu Bircan (2006), Batu Eryurtlu (2006), Sarp Ali Özaydemir (2006).